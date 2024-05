شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الدينية الباكستانية: المملكة توفر أفضل الخدمات والتسهيلات للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

مشروع مبادرة "طريق مكة"

خدمات السعودية للحجاج

الدمام - شريف احمد - قدّم وزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين, شكره وتقديره لحكومة المملكة.وذلك على ما تقدمه من مساعدة وتعاون لباكستان في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للحجاج الباكستانيين خلال موسم الحج الحالي.جاء ذلك خلال تصريح أدلى به في المدينة المنورة خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى المملكة حالياً لاستعراض ترتيبات الحج للحجاج الباكستانيين. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأعرب عن شكره لقيادة المملكة -أيدها الله- على تدشين مشروع مبادرة "طريق مكة" في مطار كراتشي الدولي بمدينة كراتشي بعد المطار الدولي بالعاصمة إسلام آباد.وعبر عن ثقته بأن تُمدد هذه المبادرة إلى مطار لاهور أيضاً خلال العام المقبل.