المغرب مع البرازيل والسعودية في مجموعة إسبانيا – قرعة كأس العالم 2026

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي جرى سحبها مساء الجمعة، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن “ديربي” عربي (الأردن والجزائر) في مجموعة منتخب الأرجنتين حامل اللقب.

وتستضيف مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ثلاث دول وهي: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو وإلى 19 يوليو 2026، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وافتتح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الحفل بكلمة رحب فيها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وقال رئيس الفيفا أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون فريدة واستثنائية، بقوله “ستكون كأس العالم 2026 أكبر حدث رياضي تشهده البشرية على الإطلاق. لدينا ثلاث دول رائعة، و16 مدينة مضيفة.. بانتظارنا صيف مثير، فريد، ومذهل..”.

نتيجة قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026:

المجموعة الأولى (A): المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – الفائز من الدنمارك ومقدونيا الشمالية والتشيك وجمهورية إيرلندا (الملحق الأوروبي).

المجموعة الثانية (B): كندا – إيطاليا أو إيرلندا الشمالية أو ويلز أوالبوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة (C): البرازيل – المغرب – هاييتي – إسكتلندا.

المجموعة الرابعة (D): أمريكا – باراغواي – أستراليا – تركيا أو رومانيا أوسلوفاكيا أوكوسوفو.

المجموعة الخامسة (E): ألمانيا – كاراساو – الإكوادور – كوت ديفوار.

المجموعة السادسة (F): هولندا – اليابان – تونس – أوكرانيا أو السويد أو بولندا أو ألبانيا (الملحق الأوروبي).

المجموعة السابعة (G): بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا.

المجموعة الثامنة (H): إسبانيا – الرأس الأخضر – السعودية – الأوروغواي.

المجموعة التاسعة (I): فرنسا – السنغال – النرويج – بوليفيا أو سورينام أو العراق (الملحق العالمي).

المجموعة العاشرة (J): الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشرة (K): البرتغال – كولومبيا – أوزباكستان – جامايكا أوالكونغو الديمقراطية أوكالديونيا الجديدة.

المجموعة الثانية عشرة (L): إنجلترا – كرواتيا – غانا – بنما.

وشارك نجم كرة السلة الأمركي شاكيل أونيل، وأسطورة الهوكي الكندي واين غريتزكي، ولاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي، ونجم فريق نيويورك يانكيز للبيسبول آرون جادج، في سحب القرعة.

وأفادت مقدمة القرعة هايدي كلوم إلى جانب كيفن هارت، بأن أكثر من 500 مليون شخص يشاهدون هذه القرعة على الهواء مباشرة.

دونالد ترامب يحصل على جائزة “فيفا” للسلام

وحصل الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب على أول جائزة سلام يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال حفل قرعة كاس العالم.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو: “في عالم منقسم بشكل متزايد، يتعين علينا أن نعترف بأولئك الذين يعملون على توحيده “.

وحصل ترامب على الجائزة اعترافا بمجهوداته الاستثنائية للسلام في مختلف بقاع العالم.

وجرت القرعة بحضور رؤساء الدول الثلاث المضيفة لكأس العالم 2026 في واشنطن العاصمة، كل من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب السويسري جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكوكبة من نجوم كرة القدم وقادة المنتخبات المتأهلة والمدربين.

ويقام مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة الممتد لـ95 عاما، ويتألف من 104 مباريات، وهو أعلى رقم في تاريخ كأس العالم..

وستتكون مرحلة المجموعات من 12 مجموعة من 4 منتخبات، تليها مراحل خروج المغلوب التالية: دور الـ32، دور الـ16، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي.

وفي نهاية مرحلة المجموعات، يتأهل الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة تلقائيا إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 8 فرق تحصل على المركز الثالث.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) قد أعلن قبل سحب القرعة، تقسيم المنتخبات الـ48 المتأهلة (42 متأهلة رسميا إضافة إلى 6 منتخبات عبر الملحقين الأوروبي والعالمي) إلى أربعة أوعية بهدف تصنيفها قبل سحب القرعة إلى مستويات، بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبا، كتالي.

الوعاء الأول:

كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

الوعاء الثاني:

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

الوعاء الثالث:

النرويج – بنما – مصر– الجزائر – إسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع:

الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – 4 منتخبات من الملحق الأوروبي – منتخبين من الملحق العالمي.

وتحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

وتأهلت 7 منتخبات عربية إلى نهائيات كأس العالم 2026 وهي السعودية والأردن وقطر ومصر وتونس والجزائر والمغرب بينما يخوض منتخب العراق الملحق العالمي في شهر مارس المقبل أملا في مقعد عربي ثامن.

المصدر: RT + FIFA