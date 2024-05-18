شكرا لمتابعة خبر عن ‎ردة فعل عفوية من شاب بعد إتمام عقد قرانه في جازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر شاب في مقطع فيديو عفوي بعد إتمام عقد قرانه في جازان وهو يحتفل على طريقته الخاصة بحركة بيده تدل على (الانتصار) .

‎وأوضح المقطع الشاب وهو يمسك بيد والد العروس ويتمم معه شروط عقد القران.

‎وبعدما انتهى الشاب من عقد قراته، رفع يده للأعلى كعلامة على الفرح والانتصار بإتمام عقد القران.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع الذي تداول على نطاق واسع، حيث علّق أحدهم قائلاً:” الله يسعدهم هذي علامه فزت بها”، بينما قال آخر :” راعي كورة متحمس.”