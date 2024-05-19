الأسبوع في 7 صور: عملية اغتيال لمسؤول أوروبي كبير.. ويهود يحرقون علم إسرائيل

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رونالدو شيميدت/ فرانس برس
رادوفان ستوكلاسا/ رويترز
ليا ميليس/ رويترز
رامون اسبينوزا/ أسوشيتد برس
محمد سالم/ رويترز
محمود عيسى/ رويترز
كريستوبال سافيدرا إسكوبار/ رويترز
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