شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يسلّم 50 طنًا من التمور هدية إلى مقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك والان نبدء بالتفاصيل



وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا وغير المقيم لدى جمهورية كوسوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية فيصل بن غازي حفظي، لرئيس العلماء ومفتي الديار المقدونية الشيخ شاكر فتاحو، بحضور ممثل وزارة المالية، وفريق من المركز.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم. 25 طنًا للبوسنة والهرسك سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية البوسنة والهرسك المتضمنة 25 طنًا من التمور.



وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي لمفتي عام البوسنة والهرسك رئيس المشيخة الإسلامية د. حسين كازوفيتش، بحضور فريق من المركز، وذلك في العاصمة سراييفو.

