بدر بن سعود: حرارة الصيف طاردة للسياحة.. وهذه أرخص الدول الأوروبية التي لاتتجاوز مصروفاتها اليومية للشخص الواحد 80 دولاراً!

صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب الدكتور بدر بن سعود، عن أرخص الدول الأوروبية للسياحة التي لاتتجاوز مصروفاتها اليومية للشخص الواحد 80 دولاراً.

حرارة الصيف

وقال بدر بن سعود في مقال له بعنوان "حرارة الصيف بيئة طاردة للسياحة"، المنشور بصحيفة "الرياض"؛ "بدأت الإجازة الصيفية التي يسافر فيها السعوديون إلى خارج المملكة، فالأجواء المحلية ليست جاذبة بصورة كافية، لأن درجات الحرارة مرتفعة، فيما عدا مدينة الطائف ومنطقتي الباحة وعسير، وكلها لا زالت في مرحلة اكتمال بنيتها السياحية التحتية، ولايمكن اعتبارها وجهات عالميــــة لسياحة الصيف.

السياحة الدينية

وأضاف: في الوقت الحالي، وأرقــــام المملكة السياحية عام 2023، بحسب منظمة السياحة العالمية، تعطـي مؤشرا لتفوق مقيد بفترة زمنية محددة، فالنجاح موجود بالتأكيد، والدليل عليه، الصدارة السعودية لمجموعة العشرين ومنطقة الشرق الأوسط، فيما يتعلق بالنمو السياحي منذ أزمة كورونا وبنسبة 150%، يرافقه إنفـاق على السياحة الداخلية يتجاوز الـ40 مليون دولار، ويعود ذلك في جزء منه، إلى أرقام السياحة الدينية، ومعهـــا أرقام سياحة الترفية في الرياض وجدة وسياحة الاستكشاف والمغامرة في العلا، وكلها وجهات شتوية وليست صيفية.

السفر الدولي

وأشار: الوجهــــات الصيفية للسعوديين في العـام الجاري، واستنادا لتقرير (سكاي سكانر)، ركزت على إيطاليا وإسبانيا واليونان، وجاء في استطلاع لـ(ديزني ديستنيشنز) أن 55% من السعــوديين، يوفرون أكثر من عشــرة آلاف ريال، أو ما يعــــادل ألفين و667 دولارًا، لإجازة نهاية العــــام، و18% ينفقون قـــرابة 50 ألف ريـــــال، أو 13 ألفًا و334 دولارًا، على سفرياتهم الخارجية، والسابق يعطي انطباعاً بأن السفر الدولي الاقتصادي، هو الخيار الأنسب لمعظم السعوديين.

السائح السعودي

وتابع: بالنظر لميزانية الصيف السعودية، عند الغالبيـــة، توجد دول أوروبية رخيصة، كالتشيك وهنغاريا ورومانيا، والتي لاتتجاوز مصروفاتها اليومية للشخص الواحد 80 دولاراً، ومعهم بولندا، وفيها يقدر متوسط الإنفــــاق الأسبـــــوعي، بحوالي 800 دولار لكـل شخص، وتعتبـر أقل في مصروفاتها بنسبة 75%، عند مقارنتها بدول أوروبا الغربيـــة، وإذا أدار السائح السعودي مصروفاته بذكاء، وكانت ميزانيته في حدود 2500 دولار، يمكنه توفير ما لايقل عن 215 دولارا.