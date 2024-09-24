شكرا لقرائتكم خبر عن "أسبوع الآسيوي".. المملكة تستعرض تجربتها الرائدة في إدارة الموارد المائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك منظومة المياه، ممثلة بالهيئة السعودية للمياه، في فعالية "أسبوع المياه الآسيوي" (AIWW)، الذي انطلق اليوم الثلاثاء ويستمر حتى السبت المقبل.

ويرأس رئيس الهيئة السعودية للمياه م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، وفد منظومة المياه المشارك في الأسبوع الآسيوي بنسخته الثالثة، بمشاركة ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمياه، وشركة المياه الوطنية، وشركة نقل المياه، وتحلية المياه، وشركة المياه، والمؤسسة العامة للري.

أفضل الممارسات والخبرات

وتهدف المشاركة إلى رفع مستوى الجهود والتعاون في قطاع المياه، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال إدارة الموارد المائية.

كما تسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى الإسهام في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية وجهودها في التصدي لتحديات المياه، والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية وتطوير القطاع عالميًا، ومن أبرزها إعلان سمو ولي العهد- حفظه الله- تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.



الدور الريادي للهيئة

وتهدف المنظمة إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه، وما قدمته المملكة على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه، وابتكار حلول تقنية وتحدياتها، ما مكّنها من أن تصبح أكبر منتج للمياه في العالم.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد الدور الريادي للهيئة في إدارة الموارد المائية بتوقيع اتفاقية تعاون مع البنك الدولي، للاستفادة من الخبرات في تطوير وتخطيط قطاع الموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي، وتعميم هذه التجربة المميزة لتكون متاحة للدول الأقل نموًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما سيستعرض وفد المنظومة، عبر مجموعة من الجلسات وورش العمل وجناح خاص في المؤتمر، ريادة المملكة في إدارة الموارد المائية والتقنيات الحديثة، بهدف التحفيز لتبني أساليب جديدة لتحسين كفاءة قطاع المياه، وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكات في هذا الاتجاه.



دور القطاع الخاص

وفي إطار المؤتمر، تسعى الهيئة السعودية للمياه إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع المياه وجذب الاستثمارات، بما يعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة.

كما تبحث على هامش الفعاليات تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم الابتكار في قطاع المياه، عبر لقاءات ونقاشات مع الشركات الصينية المختصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول إدارة خدمات المياه.

يُذكر أن "أسبوع المياه الآسيوي" يستضيفه مجلس آسيا للمياه، بالتعاون مع وزارة موارد المياه (MWR) في الصين، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المياه من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن الحدث جلسات وورش عمل ومعارض، تسلط الضوء على الابتكارات والتقنيات الحديثة في هذا المجال، ويقدم منصة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع المياه على مستوى آسيا والعالم.

