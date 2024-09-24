الارشيف / اخبار السعوديه

طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على 4 مناطق

0 نشر
اليوم - الدمام

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

تبوك: الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما.
الباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements