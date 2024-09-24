شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات . أماكن انتشار الضباب تبوك: الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما.

الباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.