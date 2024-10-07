صور.. تفاصيل فعاليات أسبوع الفضاء العالمي بجامعة الملك عبد العزيز

فعالية أسبوع الفضاء العالمي 2024

هندسة الطيران والفضاء

الدمام - شريف احمد - نظمت كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز فعالية أسبوع الفضاء العالمي 2024، والمعرض الطلابي المصاحب، تحت شعار السباق نحو الفضاء.وسيعقد يوم الاثنين 4 ربيع الثاني للعام 1446 بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بحضور عميد كلية الهندسة الدكتور محمد بن رضا علي كابلي.وتضمن برنامج الفعالية الذي يعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء عرض فيلم وثائقي عن تكنولوجيا الفضاء في خدمة البشرية، وانعقاد حوار علمي مع رائدة الفضاء الدكتورة مريم فردوس بعنوان دور الجامعات في أبحاث الفضاء.يضاف إلى ذلك إقامة العديد من المحاضرات العلمية منها، تطوير تكنولوجيا الفضاء ودفع حدود الاستكشاف للمتحدث الدكتور خالد بن أحمد الجهني، ومحاضرة أخرى بعنوان طب الفضاء والدفاع عن الحياة خارج حدود الأرض للمتحدث الدكتور طه المصري.وكذلك تنظيم محاضرة بعنوان stellify للمتحدثة الدكتورة سميرة بنت سنيد الحربي، إضافة لمحاضرة عن كسوف الشمس الكلي عام 2027 وتأثيره على الأرض للمتحدث الدكتور عايد بن سليمان الرحيلي، وأيضا محاضرة علمية بعنوان إدارة طب الطوارئ في الفضاء للمتحدث الدكتور لؤي السليماني.وقد أوضح عميد كلية الهندسة، أن الاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي يذكر بأهمية الفضاء في حياتنا ودوره المحوري في تطور العلوم والتكنولوجيا، إذ لم يعد الفضاء مجرد آفاق بعيدة بل أصبح جزء من مستقبل البشرية وفرصها الاقتصادية والعلمية الواعدة.وأضاف أن هذه الفعالية تعد فرصة للتأمل والتفكر في الإنجازات الكبيرة التي حققتها البشرية في استكشاف الفضاء، وتذكرنا كذلك بالإمكانات والقدرات الهائلة التي تنتظرنا مع التقدم المستمر والمتسارع في هذا المجال بدءًا من الأقمار الصناعية التي تربط العالم ببعضه إلى مهمات استكشاف الكواكب البعيدة، إذ إن الفضاء هو ساحة الابتكار التي تجمع العقول الطموحة من جميع أنحاء العالم لتحقيق رؤية مشتركة لمستقبل أفضل.كما أشاد بدور الطلاب والطالبات الذين يرون في علوم الفضاء شغفهم، وحثهم على مواصلة السعي نحو التفوق والإبداع في هذا المجال الذي يفتح أمامهم أبوابا لا حدود لها في ظل وجود تخصصات فريدة من نوعها على مستوى المنطقة كتخصصي هندسة الطيران والفضاء بكلية الهندسة وعلوم الفلك والفضاء بكلية العلوم.