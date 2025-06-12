السعودية | “الشؤون الإسلامية” تودع حجاج البحرين بهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف عبر جسر الملك فهد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية, حجاج مملكة البحرين أثناء مغادرتهم عبر منفذ جسر الملك فهد، وذلك بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصحف الشريف.

وشارك منسوبو فرع الوزارة في توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتمثلة في نسخ من المصحف الشريف، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وذلك بعدة طبعات وأحجام، وبما يلائم احتياجات الحجاج.

وأعرب عدد من الحجاج البحرينيين عن شكرهم وتقديرهم على هذه الهدية التي لا تقدر بثمن، سائلين الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يديم على المملكة أمنها وازدهارها ورخاءها، وأن يوفقها لما فيه الخير لخدمة الإسلام والمسلمين.

وتأتي هذه الهدية في إطار عناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكتاب الله الكريم، وحرصها على توديع ضيوف الرحمن بهذه الهدية الغالية، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بمختلف الأحجام والمقاسات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط