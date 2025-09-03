انت الان تتابع بالفيديو.. مدارس الموهوبين الثقافية تفتح أبوابها في الرياض وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تم النشر في: 03 سبتمبر 2025

في خطوة لافتة، انطلق العام الدراسي الأول لأكاديمية الفنون والثقافة عبر افتتاح مدارس الموهوبين الثقافية في الرياض للبنين، وفي جدة للبنات، بالشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة، تحت مظلة إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية. وتُعد هذه المدارس الأولى من نوعها ضمن منظومة التعليم الحكومي، حيث تدمج بين التعليم الأكاديمي والمناهج الثقافية والفنية المتخصصة، في بيئة تعليمية ثرية ومحفّزة للإبداع. وتستقبل المدارس الطلبة الموهوبين من الصف الرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط في مجالات متنوعة مثل: الرسم، والمسرح، والتمثيل، والعزف، والغناء. وتهدف المدارس إلى صقل المواهب وتنميتها، وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء، وتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية، ورفع جودة البيئة التعليمية، إلى جانب ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في القطاع الثقافي والإبداعي، وتحقيق الاستدامة فيه. ويعتمد المشروع على مناهج وزارة التعليم، إضافة إلى أنشطة فنية وثقافية إثرائية تقدمها وزارة الثقافة، بما يسهم في اكتشاف ورعاية المواهب في الفنون البصرية والأدائية والموسيقى.

