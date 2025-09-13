طلب اعتراض على قرار ضمان المطور 1447 في السعودية: ضمان لك وإجراءات المراجعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار قرار الضمان المطور 1447 في السعودية جدلاً واسعاً، حيث تم تقديم طلب اعتراض عليه من قبل عدد كبير من المواطنين. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العدالة وتيسير للأسر السعودية للحصول على حقوقها بشكل كامل.

وفي سبيل تحقيق ذلك، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة إمكانية إضافة تابع جديد إلى حساب المستفيد في الضمان الاجتماعي المطور بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة. وهذا يضمن شمول جميع أفراد الأسرة المستحقين في النظام وتحقيق استفادة كاملة من الدعم المالي والخدمات الاجتماعية.

وفيما يلي خطوات إضافة التابع في الضمان الاجتماعي المطور

– تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية

– استخدام النفاذ الوطني الموحد لتسجيل الدخول

– اختيار ملف الأسرة من القائمة الرئيسية

– الضغط على خيار إضافة تابع جديد

– تعبئة بيانات التابع المطلوبة ورفع المستندات الداعمة

– مراجعة الطلب وتأكيد الإرسال

وتتضمن الشروط العامة لقبول إضافة التابع أن يكون المقيم في نفس المسكن وأن لا يكون مسجلاً في برامج دعم أخرى كفرد مستقل. كما يجب أن تكون بياناته محدثة ومتوافقة مع سجلات الأحوال المدنية وأن يكون من الفئات المستحقة حسب معايير الاستحقاق المعتمدة.

ويحق للمستفيد الأساسي إضافة الزوج أو الزوجة والأبناء الذكور حتى عمر معين إذا كانوا غير موظفين. وتظل هذه الخطوات جزءًا من مساعي الوزارة لتعزيز العدالة وتسهيل الحصول على الدعم والخدمات الاجتماعية بشكل شفاف وسلس.