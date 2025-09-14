رابط وخطوات حجز موعد رخصة قيادة للرجال عبر أبشر 1447 في السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر خدمة حجز موعد رخصة قيادة للرجال عبر أبشر في السعودية واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور السعودية، وهي تأتي في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات على جميع المواطنين والمقيمين وعدم حاجتهم إلى زيارة المراكز الحكومية، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على التفاصيل.

خطوات حجز موعد رخصة قيادة للرجال عبر أبشر في السعودية

المواطنين والمقيمين يمكنهم حجز موعد رخصة قيادة للرجال عبر أبشر في السعودية بصورة سريعة موفرة للوقت والجهد من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة أبشر الرقمية. النقر على “أبشر أفراد”. تسجيل الدخول إلى الحساب المسجل بالموقع أو النقر على زر “إنشاء حساب جديد”. إدخال كافة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة. الضغط على خدمة ” المواعيد”. النقر على أيقونة “المرور”. من بين الخدمات المتاحة، يتم النقر على خدمة “حجز موعد جديد”. ثم النقر على خدمة “استخراج رخصة القيادة”. تحديد المنطقة الجغرافية ثم أقرب فرع للمستخدم. اختيار الموعد المناسب للتوجه لإجراء الاختبار. مراجعة كافة البيانات ثم تأكيد الحجز مع الاحتفاظ بالموعد. بعد ذلك، يتم الذهاب إلى المكان المحدد مع اصطحاب الأوراق المطلوبة.

الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للرجال في السعودية

يوجد مجموعة من الشروط المطلوبة من الشخص الراغب في الحصول على رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية وهي تتمثل في الآتي:

عمر مقدم الطلب يشترط ألا يقل عن 18 عام.

السجل القضائي للمتقدم يشترط أن يكون خالي من أي أحكام جنائية.

اجتياز الفحص الطبي الذي يتم إجراؤها في مركز معتمد من قبل هيئة المرور للتأكد من السلامة الجسدية وأن الشخص خالي من أي أمراض مزمنة قد تؤثر على القيادة.

القيام بكافة ساعات التدريب العملي والنظري المطلوبة في مدارس تعليم القيادة.

تقديم ملف يتضمن جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

سداد الرسوم الخاصة باستخراج الرخصة بصورة كاملة.

بذلك، يكون قد تم التعرف على خطوات حجز موعد رخصة قيادة للرجال عبر أبشر في السعودية والشروط المطلوبة، حيث إنها تعتبر واحدة من أهم الخدمات المتاحة على المنصة في إطار رقمنة الخدمات الحكومية.