غرفة الباحة تنظم ورشة عمل للتثقيف بالمنتجات التمويلية

أقامت غرفة الباحة أمس، ورشة عمل بعنوان «التثقيف المالي والتوعوي بالمنتجات التمويلية»، الموجهة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك على مسرح الغرفة بمدينة الباحة، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة ماشي العمري، وعدد من المهتمين. وتناولت الورشة أبرز الحلول التمويلية التي تقدمها الجهات المتخصصة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية رفع مستوى الوعي المالي لدى رواد الأعمال، بما يسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتطوير مشاريعهم، وبما يتواكب مع تمكين قطاع الأعمال.

