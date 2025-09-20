الهلال يستعد لمواجهة العدالة – جريدة المدينة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة تحضيراته لمواجهة فريق الهلال بملعب الأحساء في مباراة مهمة مساء الاثنين المقبل، حيث تمت متابعة التدريبات بإدارة فنية وجماهيرية مكثفة.

وقاد المدرب التونسي محمد العياري تدريبات الفريق، حيث حث اللاعبين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الفوز. وقد شهدت التدريبات معنويات مرتفعة من قبل جميع اللاعبين، وتفاؤل بتقديم أداء مميز في المباراة.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء بين العدالة والهلال مثيرًا ومثيرًا للتوتر، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث.

تجدر الإشارة إلى أن الجميع يتطلع إلى رؤية أداء قوي من فريق العدالة وتحقيق النتيجة الإيجابية في هذه المباراة الهامة.