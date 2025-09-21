تابع الان خبر “مسام” ينزع أكثر من ألف لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوع حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” في نزع 1,103 ألغام وذخائر غير منفجرة من الأراضي اليمنية، ضمن جهود المملكة المستمرة لحماية المدنيين وتأمين حياة آمنة للشعب اليمني. ويأتي هذا الإنجاز ضمن الأسبوع الثاني من سبتمبر 2025، ليؤكد استمرار مشروع “مسام” في تعزيز الأمن والسلامة في مختلف المحافظات اليمنية.

تفاصيل الألغام المنزوعة

شملت عمليات النزع في مديرية عدن بمحافظة عدن إزالة 598 ذخيرة غير منفجرة، بينما سجلت مديرية قعطبة بمحافظة الضالع إزالة ذخيرتين غير منفجرتين. في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، نُزع لغمان مضادان للدبابات، وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة، تم نزع لغمين مضادين للأفراد و18 لغمًا مضادًا للدبابات و48 ذخيرة غير منفجرة.

كما تم نزع 25 لغمًا مضادًا للدبابات و370 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، بينما شهدت مديرية بيحان بمحافظة شبوة إزالة 4 ألغام مضادة للدبابات، وذخيرة واحدة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة. وفي محافظة تعز، تم نزع 1 لغم مضاد للدبابات بمديرية موزع، و11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغم مضاد للدبابات و16 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، بالإضافة إلى لغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة في صلوح.

إنجازات مشروع “مسام” على المدى الطويل

ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال سبتمبر إلى 1,870 لغمًا، فيما بلغ إجمالي الألغام التي أزالها المشروع منذ بدايته 514,193 لغمًا، كانت مزروعة عشوائيًا لتهديد حياة المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، ونشر الخوف في المجتمعات المحلية.

التزام المملكة بحماية المدنيين

تواصل المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها الإنسانية في اليمن، بهدف تطهير الأراضي من الألغام، وتعزيز سلامة المدنيين، وتمكين الأشقاء اليمنيين من العيش في بيئة آمنة وكريمة، ضمن مشروع يسعى إلى تقليل الخسائر البشرية وتحقيق الأمن والاستقرار.