السعودية ترسل الطائرة الإغاثية الـ63 لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

بيروت - نادين الأحمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ63 إلى مطار العريش الدولي، حاملةً على متنها سلالًا غذائية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة، لتوفير الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الأوضاع الصعبة في القطاع.

المساعدات الإنسانية السعودية للفلسطينيين

تستهدف هذه الطائرة الإغاثية التخفيف من أزمة الغذاء والظروف المعيشية القاسية التي يمر بها أهالي غزة، ضمن إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق. ويأتي هذا الجهد امتدادًا لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أرسلتها المملكة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين من النزاعات والأزمات الإنسانية في المنطقة.

استمرارية الدعم السعودي

يؤكد هذا الإرسال استمرار المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية عبر خطط منظمة ومدروسة، مع التركيز على إيصال الغذاء والإمدادات الأساسية إلى المحتاجين بأمان وسرعة، لتعزيز التضامن العربي والدولي مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها.