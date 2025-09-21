تدشين الهيئة العامة للعقار لسجل عقاري جديد في 77 حيًا بالرياض ومكة والشرقية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لعدد كبير من القطع العقارية في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية. ومن ضمن هذه القطع العقارية، يبدأ التسجيل لـ 2,797 قطعة في 23 حيًا بمنطقة الرياض، و 37,604 قطعة في 41 حيًا بمنطقة مكة المكرمة، و 13,651 قطعة في 13 حيًا بالمنطقة الشرقية. يبدأ التسجيل في 28 سبتمبر 2025 ويستمر حتى 1 يناير 2026.

تشمل الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في الرياض حي الخرج والأحياء الأخرى في المحافظات المجاورة. أما في مكة المكرمة، فتشمل الأحياء المستفيدة من التسجيل حي الخالدية والعديد من الأحياء الأخرى. بينما في المنطقة الشرقية، تشمل المناطق المستفيدة الخفجي وحفر الباطن والأحياء الأخرى.

يتم التسجيل عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو مراكز الخدمة. ويجب على ملاك العقارات التحقق من صك ملكية العقار وتوفير الاشتراطات اللازمة لبدء التسجيل. عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة يعرض ملاكها للغرامات المالية. يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.