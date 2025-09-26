بدء حملة تطعيم الإنفلونزا في مدينة الخرمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلق القطاع الصحي في محافظة الخرمة أمس حملته السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك بهدف تعزيز الوقاية المجتمعية وحماية جميع أفراد المجتمع من مضاعفات العدوى خلال فصل الشتاء.

تم انطلاق الحملة بمبنى المحافظة بإشراف محافظ الخرمة شاكر بن لؤي، حيث تم تطعيم المسؤولين والعاملين في المستشفى قبل أن تنتقل الحملة إلى الأسواق لاستقبال المواطنين والمقيمين.

تركزت الحملة بشكل أساسي على الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، والتي تشمل العاملين في القطاع الصحي والنساء الحوامل والأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات، بالإضافة إلى كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، وكذلك المصابين بالأمراض المزمنة.

يأتي هذا التدشين في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمجتمع، وتشجيع الجميع على تلقي التطعيم للوقاية من المضاعفات الصحية الناتجة عن العدوى.