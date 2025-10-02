شكرا لقرائتكم خبر نائب وزير التعليم: برامج ومبادرات نوعية لتعزيز التعليم الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت نائبة وزير التعليم الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى في الجلسة الحوارية التي عقدت بعنوان: «الثقافة كمحرك - دفع عجلة النمو وتعزيز القدرة التنافسية»، ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 المنعقد في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الدكتورة العيسى أن مفهوم التعليم الثقافي يعتمد على توازن يجمع بين وضوح السياسات والتخطيط السليم من جهة، وإتاحة المجال للإبداع والابتكار من جهة أخرى؛ مشيرة إلى أن هذا التوازن يمثل أساس التطوير المستقبلي للقطاع.

ونوهت معاليها بالتعاون القائم بين وزارتي التعليم والثقافة، الذي أثمر عن إضافة المناهج الثقافية والفنية إلى النظام التعليمي، إلى جانب تطويرات تنظيمية أسهمت في تسريع تراخيص الأكاديميات الجديدة، مضيفة أن المواهب الفنية أصبحت جزءا من الإطار الوطني لرعاية الموهوبين والمبدعين.

وبينت أن الجامعات السعودية أطلقت حتى الآن 49 برنامجا دراسيا في مجالات ثقافية متعددة، إلى جانب 18 كلية متخصصة في الثقافة، كما دعمت ريادة الأعمال الإبداعية لتحويل أفكار الطلبة إلى مشاريع وفرص عمل، مشيرة إلى أن برنامج الابتعاث الثقافي يضم أكثر من 500 طالب وطالبة يدرسون في الخارج، منهم 130 مبتعثا في أرقى 30 مؤسسة أكاديمية حول العالم.

وأشارت إلى أن المسابقة الوطنية للمواهب جذبت أكثر من مليون طالب وطالبة، مما يعكس حجم الشغف والإقبال لدى الطلبة، مؤكدة أن هذه المؤشرات تضع المملكة في موقع متقدم كمركز إقليمي للتعليم الثقافي وتنمية المواهب، بما يسهم في توفير قيمة مضافة طويلة المدى، وقوى عاملة مؤهلة، واقتصاد إبداعي مزدهر، وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

واختتمت الدكتورة العيسى حديثها بالتأكيد أن إدخال الثقافة في التعليم يسهم في تطوير مواهب الطلبة وإبداعاتهم، ويعزز هويتهم الوطنية، ويؤهلهم ليكونوا قادرين على المنافسة محليا ودوليا، مشيرة إلى أن التعليم يمثل الأساس، فيما تسهم الثقافة في تعزيز معناه وقيمته وتحويله إلى فرص نوعية تدعم التنمية الشاملة والمستدامة.