«الأمن الغذائي» تصرف 412 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1446 / 1447هـ 2025م، بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل»، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الالكترونية «محصولي»، وذلك حتى تاريخ 10 / 4 / 1447هـ الموافق 2 / 10 / 2025م. وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 412,461,077 ريالا، لصافي كمية مستلمة 226,452 طنا، لعدد 672 مزارعا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم مبلغ 1,402,038,522 ريالا، وذلك لكمية 781,843 طنا، لعدد 2672 مزارعا.

