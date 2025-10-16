تابع الان خبر في يوم الأغذية العالمي.. السعودية تنفذ أكثر من 1000 مشروع لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة المجاعة عالميًا حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - نفّذت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من ألف مشروع في مجال الأمن الغذائي، ضمن جهودها المتواصلة لضمان نظام غذائي مستدام والتصدي لمشكلة المجاعة وسوء التغذية في مختلف أنحاء العالم، وذلك تزامنًا مع يوم الأغذية العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، ويُعد مناسبة دولية لرفع الوعي بأهمية تحقيق الأمن الغذائي للجميع وتعزيز الأنظمة الغذائية الصحية.

ومنذ تأسيسه قبل نحو عقد، أولى مركز الملك سلمان للإغاثة قطاع الأمن الغذائي والزراعي اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد ركائز الحياة الأساسية، فبلغ إجمالي المشروعات المنفذة في هذا القطاع (1,055) مشروعًا موزعة على عشرات الدول حول العالم، هدفت جميعها إلى تحسين سبل العيش وتحقيق الاكتفاء الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار، أطلق المركز خلال عام 2025 عدة مبادرات نوعية، من أبرزها مشروع دعم المزارعين والصيادين في اليمن، الهادف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال توفير البذور والمعدات الزراعية وأدوات السلامة وقوارب الصيد، إضافة إلى دعم أنظمة الري الحديثة واستصلاح الأراضي الزراعية المتضررة من السيول، وتدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية والبيطرية وتربية المواشي والنحل.

كما نفذ المركز مشروع الأمن الغذائي في باكستان، والذي شمل توزيع أكثر من 30 ألف سلة غذائية في مختلف المناطق، استفاد منها نحو 210 آلاف شخص، إلى جانب مشروع “إطعام” الذي استهدف في مرحلته الرابعة 27 دولة عبر توزيع 390,109 سلال غذائية استفاد منها أكثر من 2.3 مليون فرد، بتكلفة تجاوزت 67 مليون ريال سعودي.

وأطلق المركز مؤخرًا مبادرة “بذرة”، التي تهدف إلى بناء قدرات صغار المنتجين الريفيين من مزارعين ونحالين وصيادي أسماك، من خلال تطوير مهاراتهم الزراعية والحرفية، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والموارد الإنتاجية بما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية ومكافحة الفقر والجوع.

يُشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفّذ منذ تأسيسه أكثر من 3,768 مشروعًا في 109 دول بتكلفة تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي، شملت قطاعات حيوية متنوعة في مقدمتها الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في دعم القضايا الإنسانية العالمية وتوفير الحلول المستدامة لمشكلة نقص الغذاء في الدول المحتاجة.