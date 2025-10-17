اخبار السعوديه

تكريم محمد بوحسن بعد ثلاثون عامًا من التطوع في بر الفيصلية بالهفوف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تكريم محمد حسين بوحسن لجهوده التطوعية في مركز بر الفيصلية

تم تكريم محمد حسين بوحسن لجهوده التطوعية الملموسة في مركز بر الفيصلية التابع لجمعية البر بالأحساء. احتفل الحضور بتميزه وإسهامه الفعّال في نجاح برامج وأنشطة المركز منذ تأسيسه.

الاحتفال شهد تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة من رئيس المجلس الإشرافي للمركز المهندس محمد علي البندر، الذي أشاد بدور محمد حسين بوحسن وعطاءه اللا محدود في خدمة المجتمع من خلال التطوع.

وفي كلمة شكر، عبّر محمد حسين بوحسن عن امتنانه لإدارة الفيصلية على دعمها وتشجيعها المستمر له في رحلته التطوعية. تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على مسيرته التطوعية، وشهادات من زملائه في المركز عن إسهاماته القيّمة.

وفي نهاية الاحتفال، تم تقديم درع تذكاري لمحمد حسين بوحسن تقديرًا لجهوده الجليلة وتفانيه في قيادة اللجان التطوعية. تحية لروح التطوع والإخلاص التي يمثلها بوحسن في خدمة المجتمع.

