شكرا لقرائتكم خبر تركي آل الشيخ يرحب بضيوف "جوي فوروم 2025" بـ"عاصمة الترفيه في العالم" ... ويعلن عن توقيع اتفاقيات تتجاوز 4 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت اليوم (الخميس) في "بوليفارد سيتي" بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال "جوي فوروم 2025" أحد أكبر المنتديات المتخصصة في قطاع الترفيه بالعالم الذي يستمر على مدى يومين، بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، الذي رحب بالضيوف في "عاصمة الترفيه بالعالم".

وفي الكلمة الافتتاحية، أعلن آل الشيخ عن توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش المنتدى بقيمة أربع مليارات ريال للعام المقبل، تتضمن العديد من الأحداث والمفاجآت، مشيرًا إلى أن الرحلة التي بدأت مع الرؤية (رؤية السعودية 2030) المباركة عام 2016 كانت قصيرة في الزمن لكنها مليئة بالإنجازات النوعية، وجعلت من المملكة وجهة رئيسية لأهم الأحداث العالمية وأحد أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم.

وأوضح أن الإنجازات المتتابعة التي تشهدها المملكة جاءت بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن العام الحالي سيشهد افتتاح المرحلة الأولى من الصرح العظيم "القدية" المتضمن مدينة (six flags)، أحد مشاريع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الذي يقود هذه التحولات الكبرى.

وأشاد المستشار بالتعاون الكبير مع وزارة السياحة بقيادة الأستاذ أحمد الخطيب والأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب وزير السياحة، ورئيس الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ فهد حميد الدين، مؤكدًا أن الجهود المشتركة أسهمت في رفع أعداد الزوار والعائدات السياحية، لتصبح المملكة الثانية في المنطقة من حيث العائد السياحي خلال العام الماضي، كما أشاد بالجهود مع وزارة الثقافة بقيادة سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ومعالي نائبه الأستاذ حامد فايز.

وتطرق إلى ما حققه الدوري السعودي من قفزة عالمية، إذ يُتابع اليوم حول العالم ويضم نخبة من نجوم الكرة العالمية الذين أصبحوا جزءًا من المشهد الرياضي السعودي.

وكشف آل الشيخ، عن تعاون كبير مع شركة TKO ورئيسها نِك خان، يتضمن استضافة فعالية رويال رامبل في المملكة العام المقبل، وحدث راسلمينيا 2027 التاريخي الذي سيُقام للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة.

كما أشار إلى تعاون جديد مع الرئيس التنفيذي ورئيس منظمة UFC دانا وايت عبر تأسيس أول دوري عالمي للملاكمة سينطلق في عام 2026 ويمتد لسنوات طويلة، وبعقد كبير، وتُقام بعض جولاته الكبرى في المملكة، إضافة إلى إطلاق فعالية Power Slap الأسبوع المقبل بعد النجاح الذي تحقق العام الماضي.

وأوضح أنه خلال شهر مارس المقبل سيشهد حدثًا ضخمًا في عالم كرة القدم الأمريكية (NFL) بالتعاون مع الأسطورة توم برادي، ليكون بوابة لاستضافة مباريات رسمية للبطولة في المملكة مستقبلًا، مؤكدًا أن السعودية فازت مؤخرًا بحق استضافة "راسلمينيا" بعد منافسة قوية مع لندن، ونطمح للفوز بــ"NFL " أيضاً قريباً.

وتحدث عن توقيع شراكات نوعية مع Warner Music وAtlantic Records لجعل استوديو مرواس في منطقة "بوليفارد سيتي" بقيادة الأستاذ حسين اليامي المركز الإقليمي للموسيقى في الشرق الأوسط، إضافة إلى اتفاق مع ستة من كبار المايستروهات العرب وفرقة موسيقية دائمة بالشراكة شركاتنا الاستراتيجية "روتانا" و"بنشمارك".

وفي مجال السينما، أوضح أن المرحلة الأولى من صندوق Big Time لدعم أكثر من 27 فيلمًا سعوديًا وعالميًا قد انطلقت، منها فيلم سيف الله المسلول – خالد بن الوليد – ومعركة اليرموك المقرر عرضه عام 2027. كما أعلن عن فيلم وطني بالشراكة مع وزارة الدفاع وبدعم من سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، يروي بطولات الجيش السعودي في مكافحة الإرهاب سيرى النور في آخر العام المقبل أو بداية العام الذي يليه، وفيلم آخر بدعم مشكور من وزارة الداخلية وسمو وزير الداخلية، يتناول جهود المملكة في مكافحة المخدرات بمشاركة مخرج عالمي عبر قصة حقيقية.

كما كشف عن أعمال درامية قادمة من بينها مسلسل "أبو الملوك عبدالملك بن مروان"، بالشراكة مع MBC Studios وصلة ستوديو ومنصة شاهد.

وأشار خلال كلمته، إلى أن برنامج "الحصن" سيعود هذا العام بنسخة استثنائية بالتعاون مع "استوديو الحصن بيغ تايم" مع مفاجآت منها مشاركة "مستر بيست" و"سبيد" ومن المتوقع عرضه في منصات عالمية قريباً.

وأعلن آل الشيخ عن نسخة أكبر من مهرجان الرياض للكوميديا العام المقبل، بعد النجاح البارز الذي تحقق في نسخته الأخيرة.

وأضاف: "سنعلن أيضًا اتفاقية مهمة مع أسطورة كرة السلة شاكيل أونيل، الصديق المحب للمملكة والمنطقة، ضمن شراكة استراتيجية في مجال الرياضة، وسيُعلن تفاصيلها قريبًا بنفسه".

كما أعلن عن مشروع بالتعاون مع شركة CG الكورية حيث سيتم تنظيم ثلاث أحداث كبيرة ستطلق العام المقبل، في ظل الإقبال الكبير على المحتوى الكوري في المملكة والمنطقة.

وزاد آل الشيخ :"أفتخر بوجود المخرج الكبير مروان حامد الذي نعمل معه على فيلم "الفيل الأزرق – الجزء الثالث"، إلى جانب دعم فيلم "الست" عن حياة المطربة الكبيرة أم كلثوم".

وقال في كلمته، "نعتز بشراكتنا مع وزارة السياحة التي تُعد شريكًا استراتيجيًا في الترويج لأفكارنا وفعالياتنا، ونستضيفهم هذا العام في بوليفارد وورلد بفعالية كبرى نتوقع أن تحقق أرقامًا قياسية".

موضحاً :"في العام الماضي، حققت المملكة نموًا كبيرًا في عدد الزوار والعائدات السياحية، لتصبح الثانية على مستوى المنطقة في العائد السياحي، ونسعى للمزيد بإذن الله، في منافسة إيجابية لمصلحة المنطقة كلها".

مضيفاً: "نعتز بشراكتنا الوثيقة مع وزارة الثقافة، في الأفلام والفعاليات، وهم داعمون لنا دائمًا، وأشكرهم على التنسيق الكبير".

وفي كلمته، أكد على أن الترفيه لم يعد من الكماليات، بل أصبح رافدًا أساسيًا لرفع جودة الحياة، ومجالًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن المملكة لا تضع اسمها على الخريطة فقط، بل تقود اليوم عالم الترفيه عالميًا بفضل الرؤية الطموحة والمشاريع غير المسبوقة، داعياً الشركات المشاركة في المنتدى إلى الاستفادة من حضورها في أبرام عدد من الصفقات مع نظرائها.

وفي ختام كلمته، وجّه التحية للنجم السوري تيم حسن مشيدًا بعودة الفن السوري إلى محيطه العربي، ومعلنًا عن مفاجآت فنية قادمة مع سوريا ضمن فعاليات موسم الرياض وخارجه.