تكريم هيئة المياه لتحسين كفاءة الإنفاق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - “كفاءة الإنفاق” تُكرّم “هيئة المياه”

تم تكريم هيئة المياه في حفل بهيج أقيم يوم الأربعاء الماضي، حيث تم تسليم الجائزة الفضية للجهة الحكومية ذات الكفاءة العالية في الإنفاق. وقد حصلت هيئة المياه على هذه الجائزة نظراً لجهودها المستمرة في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

تميزت هيئة المياه بتحقيقها لمعايير الجودة العالمية في إدارة الموارد المالية، والتي أدت إلى تحقيق نتائج ملموسة في توفير المياه للمواطنين بشكل فعال وبأسعار معقولة. وقد عبر رئيس الهيئة عن فخره بالتكريم، مشيراً إلى أنه يعتبر حافزاً للمزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة المجتمع.

وأكدت الهيئة على أن هذا التكريم يعد حافزاً لها لمواصلة سعيها نحو تقديم خدمات مميزة وفعالة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة في توفير المياه لجميع فئات المجتمع. وختمت الهيئة بالتعهد بمواصلة العمل بكل تفانٍ واتقان لتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات في المستقبل.