تعميم بلدية مليجة: زيادة عدد حاويات النظافة وتحسين صيانتها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بلدية مليجة تزيد عدد حاويات النظافة وتنفذ أعمال تخطيط الشوارع

تواصل بلدية مليجة التابعة لمحافظة النعيرية في المنطقة الشرقية جهودها لتعزيز النظافة والسلامة في الأحياء السكنية والمراكز التابعة لها. تمثل زيادة عدد حاويات النظافة وصيانتها إحدى الخطوات التي تهدف إلى توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتعزيز مظهر المنطقة من خلال مكافحة التشوه البصري.

وفي سياق متصل، قامت البلدية بتنفيذ أعمال تخطيط الشوارع بهدف تعزيز السلامة المرورية وتحسين البنية التحتية للمنطقة. تأتي هذه الجهود في إطار التزام البلدية المستمر بتوفير بيئة آمنة وسليمة للمواطنين والمقيمين على الطرق.

هذه الإجراءات تعكس التزام بلدية مليجة بتحسين جودة الحياة وتعزيز رفاهية المجتمع المحلي، وتأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين البيئة وتعزيز السلامة والنظافة في المنطقة.