ابن حميد: تجسد العلاقة العظمى بين الإيمان والتوكل في سورة الكهف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطبة اليوم، أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، المسلمين بتقوى الله والتأمل في قصة عظيمة عجيبة مباركة في كتاب الله من قصص أهل الإيمان والتوحيد في زمن الغربة. وفي هذه القصة، تجلت العلاقة الكبرى بين الإيمان والتوكل، وبين الأخذ بالأسباب وبين الإيمان بالغيب.

خلال الخطبة، أوضح فضيلته أن تركيزنا على التوحيد وإثباته وتثبيته وتجنب ما يناقضه من الشرك، يظهر بوضوح في قصة أصحاب الكهف والرقيم. وأن دروس هذه القصة المباركة تعلمنا أهمية الاعتماد على الله والابتعاد عن الشرك والمعاصي.

وأشار فضيلته إلى أن هؤلاء الفتية الصالحون كانوا على قلب واحد في تعاون وتآلف، مظهرين تمامًا الانسجام والتفاهم بينهم. وأن درسًا عجيبًا يتعلق بالاشتغال بما لا طائل تحته، فقالوا في إجابتهم عن مدة نومهم: “ربكم أعلم بما لبثتم”.

وختم الشيخ صالح الخطبة بتأكيد على أن العبد ضعيف بنفسه وقوي بربه، وأن التوفيق هبة من الله. وأن العبد في إيمانه وعمله الصالح له مقامان، مقام عمل وكسب ومقام هبة من الله وتوفيق.