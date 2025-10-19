شكرا لقرائتكم خبر تحت شعار «الفنون تقود التغيير».. معهد مسك للفنون يطلق المنتدى الإبداعي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن معهد «مسك للفنون» التابع لمؤسسة محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، عن إطلاق المنتدى الإبداعي 2025 في نسخته السادسة، الذي يقام هذا العام في مدارس الرياض بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك» في عرقة، يمتد خلال الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر، تحت شعار» الفنون تقود التغيير: المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الثقافية».

ويعد المنتدى منصة رائدة للحوار الثقافي، حيث يجتمع فيه نخبة من الخبراء الثقافيين، والقيمين على الفنون، والأكاديميين، والفنانين من مختلف دول العالم، لبحث آفاق تطور المؤسسات الثقافية. ويتضمن البرنامج الممتد على مدار يومين أكثر من 15 جلسة نقاشية متخصصة، إلى جانب حوارات ملهمة وفرص للتواصل وبناء الشراكات، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة التفاعلية تتضمن «لقاءات مع عدد من الخبراء في مجال الفنون والثقافة»، وجلسات نقاش جماعية يقودها مختصون لتبادل الرؤى والأفكار، في حين تقدم فعالية «حبر الذاكرة» تجربة فنية تفاعلية للزوار.

ويعكس المنتدى التزام معهد «مسك للفنون» بتعزيز الحوار الثقافي على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد أهمية الابتكار الإبداعي كونه أداة فاعلة للتنمية المجتمعية، ومبرزا الدور المحوري للفن في صياغة الهوية وتعزيز الذاكرة الجمعية عبر الأجيال.

وفي هذا السياق أكدت الرئيسة التنفيذية لمعهد «مسك للفنون»، ريم السلطان أن المؤسسات الثقافية شريك أساسي في تشكيل الهوية والذاكرة المجتمعية، وهي كذلك محرك للتغيير.

وبينت أنه من خلال جمع الأصوات الرائدة من المنطقة والعالم، سيطلق المنتدى الإبداعي 2025 حوارات ثقافية جديدة، ويسلط الضوء على ممارسات مبتكرة في المسؤولية الثقافية والاجتماعية. ومع انضمام الفنانين والقيمين والطلاب وقادة الثقافة المؤثرين، يجدد معهد مسك للفنون رسالته في تمكين الإبداع وتعزيز الشمولية، عبر إبراز الأصوات المحلية إلى جانب الرؤى العالمية.

ويوفر المنتدى مساحة رحبة للمشاركين لطرح رؤى جديدة حول الاستدامة الثقافية، واستكشاف مستقبل الفنون، في توافق مع الرؤية الثقافية الوطنية، وجهود المملكة الرامية إلى بناء مجتمع فني مستدام وشامل، يجعل من الإبداع والمعرفة الفنية محورا للتنمية.

ومنذ انطلاقه عام 2020، استضاف المنتدى الإبداعي أكثر من 186 متحدثا من أكثر من 20 دولة، واستقطب ما يزيد على 14 ألف مشارك، وحقق أكثر من 3 ملايين انطباع عالمي، ليترسخ بصفته منصة محورية للحوار الثقافي والفني.