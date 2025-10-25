من بينها حماية القلب والوقاية من السرطان.. دراسة تكشف عن 6 فوائد لتناول الرمان

موقع الخليج 365: كشف موقع "فيري ويل هيلث"، عن العديد من فوائد الرمان كتقليل الالتهابات، والحماية من السرطان، ودعم صحة الذاكرة والبشرة، وذلك استناداً إلى أبحاث ودراسة علمية.

وأوضح أن بذور الرمان تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، والألياف، وكشف عن فوائده كالتالي:

-حماية القلب: يساعد شرب عصير الرمان يوميا على خفض ضغط الدم، عبر تقليل الكوليسترول الضار، والالتهابات.

-صحة الأمعاء: يدعم الرمان إنتاج الميكروب المعوي الضروري لعملية الهضم، كما يقي من بعض الأمراض الهضمية.

-صحة البشرة: كشفت دراسة استمرت 12 أسبوعا أن شرب عصير الرمان يحمي من الشيخوخة وسرطان الجلد، إذ أنه يزيد من قدرة البشرة على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية.

-تحسين الذاكرة: تدعم مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان الذاكرة مع التقدم في العمر.

-الحماية من السرطان: تحمي بذور الرمان من الالتهاب وتبطئ نمو وانتشار الأورام، خصوصا في المراحل المبكرة لبعض أنواع السرطانات.

-تقليل آلام المفاصل: يقلل الرمان بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، من تورم وآلام المفاصل، ويقي من هشاشة العظام.