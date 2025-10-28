اجتماع مجلس النيابة العامة بعد الأمر الملكي بتشكيله

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل معالي النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعضاء المجلس الذي تم تشكيله حديثًا لمدة أربع سنوات وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بهذا الشأن.

فور وصولهم، رحّب معالي النائب العام بأعضاء المجلس وهنأهم بالثقة الملكية الكريمة متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم ومسؤولياتهم.

وفي إطار التحضيرات لبدء العمل، عُقد اجتماع المجلس برئاسة معالي النائب العام، الذي بادر برفع الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمهم الدائم للنيابة العامة.

تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، التي ترتبط بتطوير الأداء المؤسسي للنيابة العامة وتعزيز كفاءة إجراءاتها القضائية، وتحسين جودة أعمالها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن المجلس هو الجهة المختصة بالشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، ويقوم برسم سياساتها العامة وإقرار لوائحها وتنظيماتها، بهدف تعزيز استقلالها وكفاءة أدائها، ويتم تشكيله كل أربع سنوات بأمر ملكي كريم.