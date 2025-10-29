شكرا لقرائتكم خبر وزير الصناعة يثمن إعلان «لايفيرا» توقيع 7 شراكات استراتيجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف إعلان شركة «لايفيرا» - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - توقيع 7 شراكات استراتيجية مع عدد من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة في صناعة اللقاحات والدواء؛ وذلك بهدف توطين تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية في المملكة، إضافة إلى توقيعها مذكرة تعاون مع مركز الملك فيصل للعلوم والأبحاث لتطوير وتصنيع العلاجات الخلوية والجينية المتخصصة داخل المملكة.

وأوضح الخريف أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة محورية لتعزيز منظومة الصناعات الدوائية الوطنية، ودعما لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، ولجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، من خلال نقل المعرفة والتقنية وتطوير القدرات البشرية والبنية التصنيعية، بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي وتحقيق قدر أعلى من الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللقاحات والأدوية الحيوية.

وقال الخريف: لا يقتصر هدفنا على استقطاب التقنيات فحسب، بل على بناء قدرات وطنية مستدامة قادرة على قيادة المستقبل في مجالات التصنيع الدوائي والتقنية الحيوية، حيث تعكس هذه الشراكات ثقة الشركاء الدوليين في البيئة الاستثمارية بالمملكة، وكفاءة القطاع الصناعي الصحي في إبرام شراكات نوعية ترفع كفاءة الإنتاج وتضمن استدامة الإمداد الدوائي وتعزز أمننا الصحي الوطني.

وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن التعاون المعلن يدعم تطلع المملكة لأن تكون مركزا إقليميا لتصنيع وتصدير اللقاحات والأدوية الحيوية، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي على المستوى المحلي والإقليمي، ويعزز مكانة المملكة بصفتها مصدرا للابتكار والإنتاج في الصناعات الحيوية، كما يجسد التزام المملكة بتطبيق «الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية» الرامية إلى تمكين سلاسل القيمة وتوسيع طاقة البحث والتطوير والتصنيع في هذا القطاع.

ورفع الوزير الخريف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليانه من دعم وتمكين للقطاع الدوائي والصناعات الحيوية، مثمنا جهود شركة «لايفيرا» وفريق عملها في بناء الشراكات العالمية ونقل وتوطين التقنية والمعرفة، ومقدرا إسهام الشركاء من الشركات العالمية والمحلية في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحقيق الأمن الدوائي المستدام.

يذكر أن الاتفاقيات التي وقعتها شركة «لايفيرا» شملت مذكرة تفاهم بنموذج مزود خدمات التطوير والتصنيع التعاقدي (CDMO) مع شركة مصنع جمجوم للأدوية لتمكين القدرات التصنيعية المحلية وتوطين سلاسل القيمة، و4 مذكرات تفاهم لتوطين اللقاحات مع الشركات العالمية MSD وPfizer وSanofi وGSK، إضافة إلى مذكرة تفاهم في العلاجات الجينية والخلوية مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لتطوير وتصنيع العلاجات المتقدمة داخل المملكة، فضلا عن مذكرة تفاهم للمسح والتسلسل الجيني بين شركة لين للأعمال (Lean Business Services) وCentogene، لتمكين توطين البيانات الجينومية ومنظوماتها التحليلية.