هو إنتِ متعرفيش أنا مين؟”.. فيديو لردة فعل الإعلامية المصرية هالة سرحان على مراسلة لبنانية سألتها: “من أي بلد جاية؟

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة تعرض الإعلامية المصرية هالة سرحان لموقف محرج على الهواء أثناء مقابلة تلفزيونية أجرتها مذيعة لبنانية على هامش أحد المنتديات في لبنان.

متعرفيش أنا مين

وخلال الحوار، وجهت المذيعة سؤالًا إلى هالة سرحان قائلة: "من أي بلد جاية؟"، ما أثار دهشة الأخيرة التي ردت باستغراب: "أنتِ متعرفيش أنا مين ولا منين جاية؟ صباح الخير! هو حضرتك مذيعة؟ أقولها إيه أنا دي؟"

تدارك الموقف

وسارعت المذيعة لتدارك الموقف قائلة: "أستاذة هالة سرحان". لترد هالة ضاحكة: "غششوكي"، ثم حاولت المذيعة استكمال الحوار بسؤال حول أهمية المشاركة في المنتدى، إلا أن هالة رفضت الإجابة قائلة إنها تتناول مشروبًا في الوقت الحالي ويمكنها الحديث بعد ساعة أو ساعتين.

إجراء الحوار

وعندما أخبرتها المذيعة أن اللقاء يُبث على الهواء مباشرة، ضحكت هالة، وقالت مازحة: "يعني كل اللي حصلك دا على الهوا؟". ثم بدأت إجراء الحوار مع المذيعة.