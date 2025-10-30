تابع الان خبر السعودية تقود المنطقة في توظيف الذكاء الاصطناعي في السعودية لتحقيق التنمية المستدامة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، بريادة المملكة العربية السعودية في تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه التقنيات ستُسهم بما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، معتمدًا على رؤية طموحة جعلت السعودية ضمن أبرز الدول في الابتكار والتحول التقني عالميًا.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المنتدى السعودي الثالث للثورة الصناعية الرابعة 2025 في جدة، الذي نظمه مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء وصنّاع القرار في قطاعات التقنية والاقتصاد والابتكار.

وأوضح برينده أن الذكاء الاصطناعي سيكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي عالميًا، مرجحًا أن تبلغ مساهمته نحو 16 مليار دولار في الناتج العالمي بحلول 2030.

من جانبها، أكدت الدكتورة بسمة البحيران، المدير التنفيذي لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، أن التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والحوسبة الكمية سيسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم التنمية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية التوظيف المسؤول للتقنيات لضمان التوازن بين الابتكار والاستدامة.

وتخللت أعمال المنتدى جلسات حوارية حول حوكمة التقنيات، ومستقبل الصناعة والتحول الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير الخدمات الحكومية والصناعية، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار في المعادن الاستراتيجية وأشباه الموصلات، ومستقبل التعليم في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

كما شهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين “كاكست” والمؤسسات الوطنية والدولية لتعزيز توطين التقنيات المتقدمة، وتطوير قدرات الاقتصاد الرقمي والكمّي، إلى جانب شراكات لدعم الشركات الناشئة في مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتقنيات السريرية وإنترنت الأشياء.

واستُعرض خلال المعرض المصاحب للمنتدى أحدث التطبيقات التقنية مثل الميتافيرس الصناعي، والروبوتات، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قدّمت أرامكو و”ندلب” نماذج عملية لمسارات التحول التقني في المملكة.

ويواصل المنتدى أعماله الأربعاء، عبر جلسات تتناول التقنيات المتقاربة ومستقبل الاقتصاد الكمي ودور المملكة في ريادة التحول الصناعي العالمي.