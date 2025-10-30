تحقق المملكة العربية السعودية 6 ميداليات في مسابقة المهارات الخليجية 2025 بدوحة الدولية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سجل المشاركون من المملكة العربية السعودية حضورًا ملفتًا في مسابقة المهارات الخليجية لعام 2025 التي اختتمت اليوم في دولة قطر. حيث نالوا إجمالًا ست ميداليات في مختلف المهارات التقنية والمهنية.

المشاركون السعوديون حصلوا على ميداليتين ذهبيتين في فئتي “الروبوتات” و”الروبوتات الصغيرة”، وميدالية فضية في فئة “اللحام”، بالإضافة إلى ثلاث ميداليات برونزية في فئات “التصميم الجرافيكي” و”الإلكترونيات” و”الكهرباء”.

وقد أشاد الدكتور عادل الزنيدي، نائب المحافظ للتدريب، بالأداء المميز الذي قدمه المشاركون السعوديون، مؤكدًا أن نجاحهم يعكس تميز الشباب السعودي وقدرتهم على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد أكد أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير الذي توليه المملكة لتطوير المهارات الوطنية وتنمية قدرات الشباب في مختلف المجالات التقنية والمهنية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالله الدحيلان، المسؤول الأول عن الأمانة العامة لمسابقة المهارات الوطنية، أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لبرامج التدريب والتأهيل التي نفذتها الأمانة العامة. وأشار إلى أن النتائج المحققة تؤكد جاهزية الكفاءات الوطنية وقدرتها على تمثيل المملكة في المسابقات الإقليمية والدولية.

وختم الحفل الختامي بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في دولة قطر، السيد أحمد بن حضيري العنزي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في المسابقة.

تجسدت مشاركة المتسابقين السعوديين في المسابقة وطنية مشرفة في مجالات المهارات التقنية والمهنية، مما عكس مستوى عالٍ من الإتقان والكفاءة وساهم في تعزيز مكانة المملكة ضمن منظومة التميز والابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي.