حفلات الترانس “Sugarush” الرائعة تعود إلى جدة اليوم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنطلق اليوم في مدينة جدة فعالية موسيقية مميزة تحمل اسم “Sugarush”، وتعد من أقوى حفلات الترانس والإلكترونيك في المملكة حتى الآن. يأتي هذا الحدث ضمن سلسلة الحفلات المميزة التي تتميز بالإنتاج العالي والطابع الفريد في كل نسخة.

Cosmic Gate، الثنائي الألماني الشهير، سيشارك في الحدث ويعتبرون من أساطير موسيقى الترانس عالميًا، وسيكون حضورهم الأول في المملكة، مما يضيف جاذبية كبيرة للحفل بين عشاق هذا النوع من الموسيقى.

الدي جي الفرنسي الصاعد Charles B، الذي يتعاون مع علامات موسيقية كبرى مثل Protocol Records، سيكون أيضًا جزءًا من الحدث، مما يضيف طاقة شبابية وتوازنًا بين الأساطير والجيل الجديد من منتجي الموسيقى الإلكترونية.

Nifra، الدي جي السلوفاكية الشهيرة، ستشارك أيضًا في الحدث، وهي إحدى أبرز النساء في عالم الترانس، مما يعكس التنوع والانفتاح في مشهد الموسيقى الإلكترونية الحديث.

من المتوقع أن يجذب الحدث جماهير كبيرة من مختلف الأعمار والاهتمامات، حيث ستجمع الفعالية بين العروض الموسيقية والمؤثرات البصرية وتجارب الترفيه المتكاملة في ملاهي الشلال بجدة، لتكون واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في المدينة.