ولي العهد يجري محادثات مع قادة ومسؤولين ضمن فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار»

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بلقاء الرئيس غوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا، والرئيس مانويل ماريرو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا، في إطار مشاركتهما في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تم التركيز على تطوير العلاقات وتعزيزها في المستقبل.

كما عُقد لقاء ثلاثي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، والسيدة فيوسا عثماني سادريو رئيسة جمهورية كوسوفا، حيث تم استعراض العلاقات بين المملكة وسوريا وكوسوفا وسبل تعزيزها وتطويرها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي وتطوير العلاقات بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات بينها.