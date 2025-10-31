بالفيديو.. الرميان يكشف ردة فعل ولي العهد عندما سأله: "متى يمكن أن نأخذ عطلة نهاية الأسبوع؟"

موقع الخليج 365: كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، عن ردة فعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما سأله عن إمكانية الحصول على إجازة في نهاية الأسبوع.

وقال الرميان خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: "أتذكر أنني سألت ولي العهد بعد عام أو عامين من العمل: متى يمكن أن نأخذ عطلة نهاية الأسبوع؟ فرد قائلاً: لا تقلق، ربما خلال عام أو اثنين، لكنني ما زلت أسأله نفس السؤال حتى الآن".

وأضاف الرميان أن هذا الموقف يعكس ثقافة العمل التي غرسها ولي العهد، وتابع: "هذه الثقافة انتقلت من سموه إلى الوزراء، ومنهم أنا، ثم إلى جميع التنفيذيين في صندوق الاستثمارات العامة"، مشيرًا إلى أن الهدف هو "تنفيذ الأعمال بسرعة وكفاءة وتحقيق الأثر المطلوب".