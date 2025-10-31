مدير تعليم الدوادمي يحتفل بزواج ابنه الدكتور ياسر في حفل بهيج

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفل الدكتور ياسر، ابن مدير إدارة التعليم في محافظة الدوادمي السابق، عبدالله بن حمد زويد السبيعي، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالمحافظة، وسط حضور كبير من المسؤولين وشيوخ القبائل والوجهاء والأعيان والأهل والأصدقاء.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من الضيوف الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريس الجديد، وقدموا له الدعوات لبداية حياة زوجية سعيدة وموفقة.

وقد عبر العريس في كلمة له عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدا على أهمية دعم الأهل والأصدقاء في هذه اللحظة المهمة من حياته.

واستقبل والد العريس، الدكتور ياسر، الضيوف بابتسامة وفرحة عارمة، معبرا عن سعادته البالغة بزواج ابنه ودخوله عش الزوجية، وشكر كل من شاركهم فرحتهم وسعادتهم في هذا اليوم المميز.

نتمنى للدكتور ياسر وعروسه حياة زوجية سعيدة مليئة بالفرح والمحبة، ونسأل الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير. الف مبروك!