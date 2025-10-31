التوقعات الجوية لليوم في المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أن تشهد مناطق عدة في المملكة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة. من بين هذه المناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، والجوف.

ومن المتوقع أيضا استمرار فرص تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الشرقية. وأوضح التقرير أن حركة الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة. وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.

أما على الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10 و27 كم/ساعة، مع حالة البحر خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تنصح المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة خلال تلك الظروف الجوية المتغيرة.