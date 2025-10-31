غدًا السبت.. الهدى يستقبل العمران والقارة تواجه النور

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتواصل يوم غد السبت مباريات الجولة الثانية بدوري أندية الدرجة الثالثة لكرة القدم، حيث ستقام عشر مباريات مثيرة لا تُفوَّت. تشهد المباريات منافسة قوية بين الفرق المشاركة، حيث يسعى كل فريق للفوز وحصد النقاط الثلاث.

– في المباراة الأولى، سيلتقي فريق الهدى مع فريق العمران في مواجهة مثيرة.

– وفي المباراة الثانية، سيواجه فريق النور فريق القارة في مباراة قوية.

– يلتقي فريق قرية العليا مع فريق النجم الأزرق في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

– في الوقت نفسه، يتنافس فريق شرورة مع فريق الأنصار على النقاط الثلاث.

– ومن المقرر أن يتواجه فريق الدرع مع فريق الشعيب في مباراة مثيرة.

– بينما ستكون المواجهة بين فريق بيش وفريق منيف مباراة مثيرة للجدل.

– وسيواجه فريق محايل فريق الذهب في مباراة مرتقبة.

– كما يلتقي فريق رضوى مع فريق التقدم في مباراة تحمل الكثير من التحدي.

– وفي نفس السياق، يتنافس فريق النخل مع فريق الغزوة على الفوز.

– وتختتم المباريات بمواجهة بين فريق حقل وفريق القوارة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

من المتوقع أن تكون هذه المباريات مليئة بالإثارة والتشويق، ويترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر هذه الجولة المثيرة.