تجديد الكونغو الديمقراطية لالتزامها بالإصلاحات الاقتصادية من خلال شراكة مع صندوق النقد الدولي

تجديد التزام حكومة الكونغو الديمقراطية بالإصلاحات الفعالة والمستدامة

جددت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية التزامها بتنفيذ إصلاحات فعّالة ودائمة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في البلاد، وذلك خلال اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي، وفقًا لبيان رسمي صدر في العاصمة كينشاسا.

وفي تصريح لوزير الدولة المكلّف بالتخطيط جيلان نيمبو، خلال المحادثات مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أكدت الحكومة الكونغولية التزامها بإصلاحات فعالة ومستدامة من أجل تنمية شاملة وقادرة على الصمود لصالح الشعب الكونغولي.

المباحثات تناولت الإجراءات الهيكلية التي يتولاها وزير التخطيط، مثل حوكمة الاستثمارات العامة، ودمج تحليلات المخاطر المناخية في عملية التخطيط، ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ توصيات تقييم إدارة الاستثمارات العامة.

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الكونغو الديمقراطية كاليكست أهوكبوسي أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الإجراءات المتعلقة بوزارة التخطيط، خصوصًا تلك التي تهدف إلى تعزيز جودة وشفافية الاستثمارات العامة.