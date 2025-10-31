اخبار السعوديه

ضبط الأمن البيئي للمخالفين لقوانين البيئة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في المنطقة الشرقية بسبب اشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، حيث قامت القوات الخاصة للأمن البيئي بتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وأكدت أن العقوبة تصل إلى غرامة قدرها 3,000 ريال.

وفي حادثة مشابهة، تم ضبط مقيم من الجنسية الأردنية مخالفًا لنظام البيئة بسبب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضده وفرض غرامة مالية تصل إلى 3,000 ريال.

وناشدت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام المخصصة لذلك، وأكدت أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة دون مسؤولية على المبلغين.

