بالفيديو.. استشارية سعودية تكشف عن سر طول عمر اليابانيين والسويسريين.. وعلاقته بالجينات الوراثية

موقع الخليج 365: كشفت استشارية الوراثة الطبية مريم العيسى، عن سر العمر الطويل في دول مثل اليابان وسويسرا.

نمط الحياة

وقالت خلال ظهورها عبر قناة العربية: "يجب أخذ نمط الحياة في الاعتبار، فطول العمر لا تحدده الجينات وحدها، وإنما تعطي القابليات فقط".

الغذاء الصحي

وأضافت الاستشارية السعودية، أن اليابان وسويسرا تتقدمان عالميًا بفضل الغذاء الصحي منذ الطفولة، حيث يتم دمج طريقة التغذية الصحية في المناهج، بينما يُترك الطفل يتصرف بطريقة صحيحة أو عشوائية في دول أخرى.

الاعتماد على الدراجات في هولندا

وتابعت: "ينعكس الاعتماد على الدراجات في هولندا إيجابيًا على الصحة بدلا من الجلوس لساعات طويلة، وهو ما يؤكد أن نمط الحياة يحسم المعادلة".