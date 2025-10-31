تابع الان خبر الفريق أحمد خليفة: توافق عسكري «مصري ـ سعودي» لدعم استقرار المنطقة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - عاد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن، بعد انتهاء زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وترأس رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية؛ الجلسة الختامية للاجتماع الـ 11 للجنة التعاون العسكري المصري السعودي.. حيث جرى التوافق حول تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسعودية؛ بمختلف المجالات العسكرية .

وأثنى الفريق أحمد خليفة على مستوى التعاون والتنسيق المتكامل للجنة العسكرية المشتركة، مشيراً إلى عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وما تتسم به العلاقات العسكرية من توافق للرؤى لدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أكد الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي حرص المملكة العربية السعودية على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر؛ بما يعزز قدرات القوات المسلحة لكلا البلدين؛ في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة .

وفي ختام الجلسة، جرى التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكري المصري السعودي، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.