مسار السعودية تفسخ عقد بيع قطة أرض في مكة المكرمة بقيمة 264.94 مليون ريال

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجعًا، يوم الاثنين، مواصلًا مكاسبه منذ الأسبوع الماضي، عندما دفعت بيانات محلية قوية العملة البريطانية إلى الصعود.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الشركات البريطانية سجلت أسرع تحسن في وتيرة النشاط منذ أبريل 2024 خلال شهر يناير، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، ما عزز المؤشرات على تحسن الأداء الاقتصادي.

وساعد ذلك في دفع الجنيه الإسترليني إلى الارتفاع بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، مسجلًا أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس من العام الماضي، رغم أن الدولار على نطاق واسع تراجع بنسبة مماثلة تقريبًا.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات بنسبة 0.2% مقابل الدولار ليصل إلى 1.3675 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 17 سبتمبر.

وقال دومينيك بانينغ، رئيس استراتيجية عملات مجموعة العشرة (G10 FX) في بنك نومورا: "سيكون زوج الإسترليني-الدولار (Cable) خاضعًا إلى حد كبير لتطورات الولايات المتحدة أكثر من التطورات في المملكة المتحدة."

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى من بينها الجنيه الإسترليني، بنسبة 1.9% خلال الأسبوع الماضي، مسجلًا أكبر تراجع أسبوعي له منذ أبريل، مع عودة المستثمرين إلى تبني استراتيجية "بيع أمريكا" عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين على خلفية قضية غرينلاند.

وفي مقابل اليورو، تراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.1% إلى 86.79 بنسًا.

كما انخفض الجنيه بنسبة 1% ليصل إلى 210.17 ين ياباني، في ظل قوة العملة اليابانية على نطاق واسع، مع تصاعد التكهنات بشأن تدخل منسق في أسواق العملات من قبل السلطات اليابانية والأمريكية لدعم الين.

ويرى بانينغ من نومورا أن الجنيه قد يواصل الضعف مقابل اليورو، نظرًا للتحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني.

وقال: "نعتقد أن تأثيرات الأساس ستدفع التضخم إلى الانخفاض إلى ما دون المستوى المستهدف بحلول قراءة شهر أبريل."

وأضاف: "نتوقع أن تتجلى وتيرة تباطؤ التضخم خلال الأشهر المقبلة في المعدلات الرئيسية، ما قد يؤدي إلى خطر أن يقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة بأكثر مما تسعّره الأسواق حاليًا."

ومن المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وتسعّر أسواق المال حاليًا نحو 36 نقطة أساس من التيسير النقدي بحلول نهاية العام، ما يشير إلى خفض واحد بمقدار ربع نقطة مئوية، واحتمال بنحو 45% لتنفيذ خفض ثانٍ.

ولا يزال الجنيه الإسترليني حساسًا أيضًا للتحركات الكبيرة في عوائد السندات الحكومية، التي تراجعت قليلًا يوم الاثنين بعد أن منع حزب العمال عودة عمدة مانشستر آندي بورنهام إلى البرلمان، والذي يُنظر إليه كمنافس محتمل لرئيس الوزراء كير ستارمر.

وسجل عائد السندات الحكومية البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات (جيلت) انخفاضًا بنحو 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.49%.