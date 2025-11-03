تابع الان خبر وزير الثقافة السعودي يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير نيابةً عن القيادة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شارك صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله. وجاءت المشاركة الرسمية تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتعزيزًا للتعاون الثقافي بين البلدين.

وخلال الحفل الذي أقيم بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقل سمو وزير الثقافة تحيات القيادة السعودية إلى فخامته، وتمنياتهما لمصر حكومةً وشعبًا بمزيد من الازدهار والتقدم، مشيدًا بأهمية هذا الصرح الحضاري كأكبر متحف أثري في العالم يحتضن كنوز الحضارة المصرية القديمة.

وشهدت الفعالية حضور معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومعالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، بالإضافة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، الأستاذ صالح بن عيد الحصيني، ضمن وفد رسمي يعكس اهتمام المملكة بالمشاريع الثقافية العالمية ودعم الحراك الحضاري في المنطقة.