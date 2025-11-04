شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مبادرة «رؤانا» بشراكات استراتيجية بين «مسك» وجامعة الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت مبادرة «رؤانا» التي تعنى بتمكين الشباب وربطهم ببرامج رؤية المملكة 2030 من خلال برامج نوعية وشراكات استراتيجية تجمع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، واستضافة من جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الاتصال المؤسسي، وذلك بمكتبة الملك فهد العامة بجدة.

وأوضح مدير مركز الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مصعب الحربي، أن المبادرة تعد إحدى المبادرات المجتمعية التي تتبناها الجامعة بالشراكة مع مؤسسة «مسك» والقطاعات غير الربحية ممثلة في الوقف العلمي، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى إطلاق روح الإلهام لدى الشباب والفتيات وتعزيز المهارات التي تدعم التحاقهم بسوق العمل بما يتوافق مع مرتكزات الرؤية الطموحة.

من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلامية بمؤسسة مسك ماجد الجريوي، أن وجود المؤسسة بصفتها شريكا استراتيجيا ممثلة في مسار «مسك المجتمع» أحد المسارات الأربعة الرئيسة يأتي لدعم المبادرات النوعية التي تسهم في تمكين الشباب الطموح وصناعة أثر مستدام في المجتمع.

وأشار القائمون على المبادرة إلى أنها بدأت بفكرة بسيطة وتطورت لتصبح مشروعا متكاملا يضم فريقا مكونا من نحو أكثر من 60 شابا وفتاة يعملون بروح مشتركة نحو تحقيق مستهدفات المبادرة، مؤكدين أن التدشين يمثل حدثا نوعيا بتدشين مشترك لأكثر من 100 مدشن ومدشنة في لحظة واحدة، في انعكاس لزخم وتنوع برامج التمكين التي تستهدف الشباب.

وأوضحوا أن المبادرة ستفتح قريبا المجال أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال للمشاركة في برامجها المستقبلية لتعزيز الشراكة الوطنية في صناعة جيل مؤثر ومبدع يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.