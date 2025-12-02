شكرا لقرائتكم خبر «الطيران المدني» تمنح »FlexJet« رخصة تشغيل الطائرات الخاصة (بالطلب) داخليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني منح شركة «FlexJet» المتخصصة في تشغيل الطائرات الخاصة شهادة المشغل الأجنبي؛ لتصبح بذلك ثاني شركة طيران خاصة أجنبية تحصل على هذه الشهادة لتشغيل الرحلات داخليا في المملكة.

وسلم نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية بالهيئة عوض بن عطالله السلمي، شهادة المشغل الأجنبي إلى رئيس عمليات شركة «FlexJet» بن واتس، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في الرياض.

ويأتي منح هذه الشهادة في إطار قرار الهيئة العامة للطيران المدني بالسماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة بتنفيذ رحلات (بالطلب) داخل المملكة ابتداء من الأول من مايو 2025م؛ وذلك بعد استيفاء الشركة لجميع المتطلبات والمعايير المحددة ضمن اللوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني.

وأوضح السلمي، أن شهادة المشغل الأجنبي لتشغيل الطائرات الخاصة (بالطلب) داخليا في المملكة، تعكس رؤية المملكة 2030 نحو جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانتها في صناعة الطيران العالمي بما يسهم في تطوير القطاع ورفع تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي، إذ يُجسد إصدار الهيئة العامة للطيران المدني هذه الشهادة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة.

وبين أن منح هذه الشهادة يعد خطوة محورية ضمن جهود الهيئة لرفع مستوى تجربة مستخدمي قطاع الطيران الخاص وضمان استدامة الجودة التشغيلية، وتأكيدا على حرص الهيئة توفير بيئة استثمارية محفزة وتقديم جميع أشكال الدعم لتمكين أنشطة الطيران المدني، كما تؤكد هذه الخطوة على دور الهيئة بصفتها المُنظم الرئيسي لصناعة النقل الجوي في المملكة، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الأطراف المعنية، بما يعزز القدرات الكلية للقطاع ويرفع كفاءة الأداء.

يذكر أن إصدار شهادة المشغل الجوي للشركة، يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران في المملكة الأول بمنطقة الشرق الأوسط بحلول 2030، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث، حيث يعد الطيران الخاص رافدا محوريا لقطاع الأعمال والسياحة من داخل المملكة وخارجها.