شكرا لقرائتكم خبر خدمات الملاحة الجوية تختتم النسخة الثانية من مسابقة «فكرة ثون» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت خدمات الملاحة الجوية السعودية، النسخة الثانية من مسابقة «فكرة ثون» التي امتدت لأكثر من شهر ونصف تنافس خلالها 1152 طالبا وطالبة يمثلون أكثر من 38 جامعة سعودية.

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين خلال حفل تكريمهم بحضور الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاستدامة في خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس أحمد الزهراني، والرئيس التنفيذي للموارد وثقافة المنظمة المهندس وهاج مطاوع، وأعضاء الفريق القيادي في الشركة، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية.

ووقعت الفرق الفائزة بالمراكز الأولى عقود تدريب منتهية بالتوظيف في الشركة، وحصلت الفرق الفائزة بالمركز الثاني على جوائز تقديرية وفرص تدريبية بالشركة، وفق التالي: المركز الأول فريق الدانة من جامعة جدة، والمركز الثاني فريق جبل الظهران من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن مشروع «إنشاء نظام ذكي لمراقبة وقياس تركيز المراقب الجوي»، كما فاز بالمركز الأول فريق السارية من جامعة جدة، والمركز الثاني فريق الشفا من جامعة الطائف عن المشروع «مساعد الخدمة الذاتية للموظف بالذكاء الاصطناعي».

وتعد مسابقة «فكرة ثون» إنجازا وطنيا مهما في استقطاب العناصر الشابة، وتهيئتهم لسوق العمل، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف المملكة في مجال الابتكار والإبداع، وتطوير قدرات الشباب السعودي في مجال أنظمة الملاحة الجوية، إحدى مبادرات الملاحة الجوية السعودية التي تهدف إلى المواءمة بين مخرجات القطاع الأكاديمي والاحتياجات الفنية للشركة في البعد الابتكاري والإبداعي الذي يمنح الخريجين فرصة مثالية للعمل في بيئة احترافية، والعمل بشكل متكامل في جميع الجوانب التطويرية للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس عبدالعزيز الزيد، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع الطيران المدني، وحرصها على تمكين الشباب السعودي وتوفير البيئة المحفزة لإبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

وأوضح أن النسخة الثانية من مسابقة «فكرة ثون» تعد امتدادا للجهود الوطنية في استقطاب الكفاءات الشابة وتأهيلها لسوق العمل، مشيرا إلى أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على تطوير الأفكار الابتكارية داخليا عبر برنامج «فكرة»، ثم توسعت لتشمل فئة الطلاب لما يمتلكونه من مهارات تقنية ومعرفية حديثة تتوافق مع أهداف المسابقة ورؤية المملكة 2030.

من جانبه، هنأ الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وثقافة المنظمة المهندس وهاج بن حامد مطاوع، الفائزين في المسابقة، معربا عن فخره بابتكاراتهم التي تسهم في تطوير الحركة الجوية بالمملكة وتعكس ما تمتلكه من طاقات بشرية متميزة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته أوضح المشرف على برنامج «فكرة ثون» المهندس عماد خريشي، أن النسخة الثانية من المسابقة تهدف إلى دعم الابتكار والإبداع لدى طلاب الجامعات، وتمكينهم من عرض أفكارهم والتفاعل مع المختصين في مجال أنظمة الملاحة الجوية لاكتساب الخبرات العملية، مؤكدا حرص الشركة على توفير بيئة داعمة ومشرفين مؤهلين لتذليل العقبات أمام المشاركين وتعزيز فرص نموهم المهني.