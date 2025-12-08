شكرا لقرائتكم خبر «الإحصاء»: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 4.8 % خلال الربع الثالث 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من 2025م نموا بنسبة 4.8% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من 2024.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن هذا الارتفاع يعود إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 8.3%، والأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.3%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

وأظهرت نتائج النشرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من 2025، فيما سجلت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 3.3%، والأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 0.6%، وحققت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 1.1% على أساس ربعي.

يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من 2025، التي بلغت 11.9% على أساس سنوي و3.9% على أساس ربعي.